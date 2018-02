1ª cobrança foi em 2009 Em 26 de janeiro de 2009, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu pela primeira vez cobrar multas de 18 motoristas estrangeiros em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e de nove em Sant'Ana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, depois de ser autorizada pela Justiça a reter os automóveis de infratores em débito. Ao passar pela fiscalização em Uruguaiana, um argentino teve de quitar 13 multas pendentes dos três anos anteriores. Para poder seguir viagem, teve de desembolsar R$ 3,4 mil.