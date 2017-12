1ª Bienal do Livro Em 1970, a produção editorial no Brasil engatinhava. Naquele momento, já circulavam pelo mundo teorias que anunciavam o fim do livro. Desafiando previsões pessimistas, nasceu a 1.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Alfredo Weiszflog, de 70 anos, hoje presidente da Editora Melhoramentos, participou da feira, assim como de todas que se seguiram.