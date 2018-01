1,9 milhão de carros vão deixar SP no ano-novo; veja horário para viajar

SÃO PAULO - Cerca de 1,9 milhão de veículos devem deixar a capital paulista e usar a malha rodoviária entre esta quarta-feira, 30, e quinta-feira, 31, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Para evitar o trânsito intenso ao litoral, interior ou a outros Estados, confira abaixo infográfico com os piores horários para pegar a estrada na virada do ano.

A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem o as principais avenidas da cidade das 14h às 22h desta quarta-feira, programando, preferencialmente, a viagem a partir desse horário.

Aos que vêm do interior do Estado com destino ao litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, a recomendação é usar o Rodoanel e evitar trafegar, em especial, na Marginal do Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes. O rodízio de veículos ficará suspenso até o dia 10 de janeiro.