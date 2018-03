1,8 mi de carros vão sair de SP; estradas têm obras

Cerca de 1,8 milhão de carros devem sair da capital paulista neste feriado de 7 de Setembro. A concessionárias responsáveis pelas rodovias do Estado recomendam viajar amanhã, depois das 15h. A noite de hoje será o período mais movimentado nas estradas.

Meteorologistas preveem feriado de sol, calor e tempo seco nos três dias, o que deve encorajar os paulistanos a pegar a estrada. Na capital, a máxima pode chegar a 32°C e, no interior, a 36°C. Não há previsão de chuva.

A Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, estima que entre 215 mil e 365 mil veículos devem descer a Serra do Mar. Das 13h de hoje às 20h de amanhã, será instalada a Operação Descida.

Na Rodovia dos Tamoios, principal acesso para o litoral norte, o trecho entre Jambeiro e Paraibuna está com obras de duplicação, o que significa restrição de circulação e passagem intensa de caminhões durante o feriado.

Há 50 dias sem chuva e com previsão de máxima de 35°C, o litoral norte deverá receber milhares de turistas. Em Ubatuba, a ocupação hoteleira é de 73%. Em Ilhabela, ontem era de 94%.

Interior. Pelo menos 1,2 milhão de veículos devem passar pela região de Campinas, rumo ao interior. Em Louveira, o motorista deve redobrar a atenção na Anhanguera por causa das obras da terceira faixa, entre os km 62 e 71.

O motorista que pegar a Régis Bittencourt, ligação de São Paulo com o Sul, encontrará sete pontos em obras. Na Serra do Cafezal, trecho de pista simples entre Juquitiba e Miracatu, o uso do acostamento será liberado.

Cidade do frio. O último feriado da temporada de inverno deve encerrar com a marca de 1,2 milhão de turistas em Campos do Jordão - aumento de 10% no número de visitantes na comparação com o ano passado. Os hotéis esperam 80% de ocupação.

Quem viajar de carro deve ficar atento às obras de recapeamento na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. / CAMILA BRUNELLI, REGINALDO PUPO e GERSON MONTEIRO, ESPECIAIS PARA O ESTADO, e JOSÉ MARIA TOMAZELA