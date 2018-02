1,6 milhão de veículos devem deixar São Paulo no feriado de Corpus Christi

SÃO PAULO - Aproximadamente 1,6 milhão de veículos devem deixar a cidade de São Paulo em direção ao litoral e ao interior do Estado neste feriado de Corpus Christi.

Por causa do grande fluxo de veículos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar a Operação Estrada, entre os dias 22 e 27 de junho. O objetivo da operação é garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a mobilidade dos motoristas e pedestres, especialmente nos acessos das rodovias. Haverá guinchos em pontos estratégicos nos principais corredores de tráfego da cidade e nas proximidades das rodovias para agilizar eventuais remoções.

Terminais Rodoviários. Os agentes e técnicos da CET também vão monitorar o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, para garantir maior fluidez do tráfego.