1,5 milhão de veículos devem deixar São Paulo no feriado

A Secretaria Estadual de Transportes prevê que 1,5 milhão de veículos deixarão a capital paulista durante o feriado de segunda-feira, 25. A Operação Estrada, organizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, começa nesta tarde e se estenderá até a manhã de terça-feira, 26.

No interior, a maior movimentação deve ser no sistema Anhanguera-Bandeirantes, com fluxo de 560 mil veículos. Já pelo Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral, devem passar 370 mil veículos.

A recomendação é para que os motoristas evitem as estradas entre às 15h e 23h de hoje e 12h e 24h de segunda-feira, dia 25.