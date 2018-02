1,2 mil casas ficam sem telhas no interior de SP Cerca de 1,2 mil casas foram destelhadas na noite de sábado por uma chuva de granizo que atingiu Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Cerca de 150 carros também foram danificados. Segundo a Defesa Civil, havia pedras do tamanho de um ovo de galinha. Após o temporal, a prefeitura distribuiu 631 lonas aos moradores atingidos e colocou à disposição da população quatro ginásios.