03 de julho de 1911 Foi hontem distribuido o n. 1 do IX anno da revista O Onze de Agosto, orgam do Centro Academico Onze de Agosto, dos estudantes da Faculdade de Direito desta capital. O primeiro número traz variada collaboração e uteis informações sobre as ultimas modificações introduzidas nos cursos da Faculdade de Direito, em consequencia da chamada Lei Organica do Ensino.