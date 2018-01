Para tentar escapar da fiscalização, motorista fura pedágio com adesivo da PRF

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar furar um pedágio na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 299, na tarde de quinta-feira, 17. O homem, de 25 anos, usava um adesivo do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Sao Paulo (SINPRF-SP), apesar de não ser policial, para evitar ser parado. Ele disse que conseguiu o adesivo com um parente.

De acordo com a PRF, o veículo tinha passado por pedágios da rodovia 71 vezes sem pagar. Além disso, o documento do carro estava atrasado. O veículo ficou retido para regularização e o motorista será multado por circular com documento atrasado e pelo último 'furo' do pedágio, quando foi pego em flagrante. A concessionária que administra a via calcula o valor das demais passagens e deve entrar com um processo judicial para cobrar o motorista. A PRF esclareceu que o adesivo não garante gratuidade em pedágios.