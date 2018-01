Empresa terá de pagar ciclovias em troca de torre

A inauguração do empreendimento está marcada para maio de 2015. O prédio terá 470 apartamentos e até duas vagas para carro por unidade. A medida serve tanto para reduzir os impactos que os veículos irão causar no trânsito da região como também uma forma de a Prefeitura atingir a promessa do plano de metas. A gestão Fernando Haddad (PT) promete fazer 400 quilômetros de faixas para bike até o fim da gestão e até agora fez 260,2. A medida foi publicada na edição de anteontem do Diário Oficial da Cidade.

A medida de passar para o setor privado projetos que são de responsabilidade do poder público não é inédita. Durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), a construtora WTorre foi obrigada a cumprir contrapartidas para tornar legal o Shopping JK, na região da Cidade Jardim. A empresa construiu um viaduto interligando a Avenida Juscelino Kubitschek às pistas expressas da Marginal do Pinheiros. Em 2014 a construtora finalizou uma ciclopassarela entre o Parque do Povo e a ciclovia paralela à CPTM. /RAFAEL ITALIANI