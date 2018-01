Vai ser nesse fim de semana…

Festa de criança é a maior alegria! Entre brigadeiros, piscinas de bolinha e balões pais, pequenos e monitores registram e postam todos os melhores momentos quase ao vivo, direto de seus celulares. As festas estão cada vez maiores e mais customizadas. Criar o tema que mais pareça com o seu filho, levar o personagem dos sonhos para a brincadeira e tornar este, o dia mais especial do ano, estão entre as principais preocupações dos pais na hora de organizar a festa.

Cada vez mais estas super festas acontecem nos condomínios. Sabia que por final de semana acontecem, em média 26 mil festas de aniversário nos condomínios paulistanos? Fazer festa em casa é legal mesmo, dá um toque diferente, mais pessoal para a comemoração. Mas não dá pra esquecer que as festas no condomínio precisam seguir algumas regras e para que fiquem só as melhores lembranças deste dia, vale a pena dar uma olhada nas principais dicas na hora de reservar o seu salão de festas:

Na reserva do salão, dê uma olhada no regulamento interno do espaço. Lá tem tudo que você precisa sobre o que pode e o que não pode.

Caso você tenha mais que 10 crianças na festa, o mais indicado é ter uma equipe de recreação para cuidar delas.

Não se esqueça de deixar na portaria do seu condomínio uma lista com o nome e as demais informações exigidas pelo condomínio de seus convidados.

Da mesma maneira, prepare uma lista com os fornecedores da festa e deixe com a portaria. Neste caso, vale também checar o que estes fornecedores vão precisar para prestar o seu serviço (tomadas, mesas, espaço para palquinho, apresentações) planeje tudo isso antes da festa, se tiver dúvidas converse com o Zelador ou com o Síndico.

Dimensione seus convidados para o espaço que você tem. Os demais espaços da área comum do condomínio não podem ser utilizados pelos seus convidados, então é importante que você dimensione os convidados para os espaços que você reservou para a festa.

Você conhece bem a rua que mora e os arredores. É legal colocar no convite as instruções para o estacionamento dos convidados. Caso estacionar na sua rua seja crítico, o ideal é providenciar um serviço de manobristas e fazer acordo com estacionamento próximo. O movimento da festa não pode atrapalhar o acesso dos outros condôminos.

Planeje os momentos de maior barulho shows, teatrinho, gincanas para antes das 22h.

Viver em condomínio é conviver o tempo todo com diferenças. O que faz essa convivência delicada dar certo é o respeito e o bom senso. Prestando atenção nas regras e pensando no bem estar comum, a gente transforma o o condomínio, a rua, a cidade em lugares mais felizes para estar e para viver.