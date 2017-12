Os 4 C’s da discórdia

As teorias de administração e marketing trazem sempre conteúdo relacionado a letrinhas mágicas. Os 4 p’s, 5 c’s, 6 d’s e por aí vai…

E não é que todos, ou quase todos os problemas nos condomínios também têm seu código próprio! São os famosos 4 C’s. Querem ver?

Você que mora em um condomínio, tente lembrar qual foi a última vez que você se aborreceu por lá. Aposto que o problema estava relacionado a eles: cano, carro, criança e cão. Acertei?

Quase tudo passa por aí.

Cano: uma das maiores discórdias. Vazou, alagou, estragou. De quem foi a culpa? Do apartamento de baixo, do de cima, do condomínio. Quem conserta? Como faz para combinar com o vizinho? Precisa da ajuda do síndico, o zelador pode ver? Talvez os vazamentos e infiltrações sejam os problemas que mais aborrecem e tiram o sono de quem Vive Vertical.

Carro: garagens menores, carros maiores. A garagem é sempre lugar de polêmica e aborrecimento. Ele parou mais pra lá, mais pra cá. Colocou a moto e o carro na vaga. Ela permite que a família estacione nas vagas privativas. Pode? Não pode? Risco, amassou, ninguém viu. Carro aberto, objetos furtados, e a câmera. gravou? Quando se fala de garagem e de condomínio tudo pode acontecer.

Criança (e adolescentes): eles, sempre eles. São muitas as histórias engraçadas e outras nem tanto das atividades um tanto animadas desta turma no condomínio. Apertar todos os botões do elevador ou tocar a campainha nos apartamentos acordando o bebê da vizinha que demorou horas pra dormir é só aperitivo. As crianças são incríveis e criativas. Com tempo e espaço elas produzem muita coisa boa e… muita confusão também.

Cão (e todos os outros pets): talvez esse seja o problema mais delicado e controverso que quem cuida de organizar a Vida Vertical enfrente. Opiniões contrárias… É como política, futebol, religião. Todo mundo e ninguém tem razão. No colo, na coleira, compartilhando elevador, focinheira, latido, choro. Tantas histórias curiosas, emocionais, argumentos pra todo lado.

O condomínio expõe divergências, contrastes, verdades absolutas, preferências e cria o desafio que, no fundo, é desafio diário de todo mundo que vive em sociedade. Sobrepor as diferenças, minimizar contrastes e conflitos para conviver melhor e com mais qualidade nos espaços comuns. No condomínio, na praça, no trabalho, na escola, no trânsito, na vida. De repente para os 4 C’s da discórdia aparecem lá mesmo no “c” rápidas respostas: conviver, conceder, compartilhar, conciliar, concordar, convergir.

Dá pra fazer melhor, construir espaços mais tranquilos e saudáveis. Dá próxima vez que um daqueles C’s da discórdia pegar você no elevador, lembre que sempre tem um jeito menos desgastante e mais tranquilo de resolver o conflito. Pense nisso. Não é só com você que acontece E… tem jeito!