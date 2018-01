Ilumine a sua janela

A cidade fica muito mais bonita na época do Natal. Um recado ilustrado de esperança, otimismo e crença que o encerramento de um ciclo e início de outro deve sim ser festejado.

Os condomínios são responsáveis pela imensa maioria de luzes natalinas em São Paulo. É mais divertido andar por aí olhando pra cima. Alguns como um caos desordenado e gracioso ao gosto de cada freguês. Essa mistura toda reflete bem o que significa morar compartilhando espaço. Gente diferente, com gostos diferentes a uma lage de distância. Nada melhor para entender a vida em condomínio do que olhar as diferentes sacadas de novembro a janeiro.

Tem também aqueles, muitos, que gostam de organizar e padronizar. Para esses a lição de casa é maior. Montar o Natal lindo para os olhos de quem passa dá trabalho, requer planejamento e gestão.

Aqui vão algumas dicas importantes para síndicos e condôminos para ajudar construir a decoração de natal dos sonhos.

Para não errar:

Para montar uma decoração padronizada no condomínio é necessária aprovação em Assembleia. O ideal é que o assunto seja debatido no máximo até outubro, com orçamento e estilos já aprovados pela maioria simples que comparecer na reunião;

O único caminho seguro para montar uma decoração padronizada é a contratação de uma empresa que ofereça todas as garantias e condições formais para contratação;

Devem ser questionados tanto os requisitos elétricos, como os equipamentos necessários para que a equipe responsável pela instalação esteja segura;

Muito importante combinar e deixar registrado na contratação, a data de retirada da decoração. É frequente encontramos problemas nesse processo. Porque a instalação acontece de maneira gradual durante o mês de novembro e início de dezembro, mas a retirada deve ser concentrada na primeira semana de janeiro. Portanto, para evitar aborrecimentos, é preciso combinar;

É legal separar no condomínio um lugar adequado para guardar o material de um ano para o outro. Mais da metade de tudo que foi comprado pode ser reaproveitado no ano seguinte;

Por fim, assim como em todos os temas da Vida Vertical, vale o bom senso. Se o condomínio estiver com a saúde financeira comprometida, ou o valor atual do condomínio já for um problema, não vale a pena criar uma nova despesa. Portanto, antes de propor, vale uma olhada cuidadosa no caixa.

Fazer a cidade um lugar mais bonito também é um jeito de construir um lugar melhor para estar e viver. Se você puder , ilumine sua janela. Um sorriso de alguém que passou e olhou pra lá, já fez valer a pena!