A época mais iluminada do ano chegou. E os condomínios são muito importantes para criar o clima de Natal nas grandes cidades. Em São Paulo existem até concursos que premiam os condomínios que ficam mais bonitos e gente que inclui uma visita aos condomínios iluminados no roteiro de pontos turísticos no Natal.

Se você ainda não pensou nisso, ainda dá tempo. Aproveite o feriado, converse com o síndico, com os vizinhos e organize a decoração de natal mais adequada ao seu condomínio.

Aqui vão algumas dicas:

1) Nos condomínios quando a decoração é coletiva e padronizada, o resultado é muito melhor;

2) Em projetos mais sofisticados o ideal é contratar uma empresa para cuidar disso. As empresas especializadas realizam o projeto com segurança tanto física, quanto aos itens relacionados a demanda de energia elétrica e conservação dos materiais;

3) Nos casos onde a decoração escolhida tem execução mais simples, como apenas a instalação de cortinas de luz nas janelas e varandas, o condomínio pode aprovar um padrão e cada condômino cuida do seu pedaço;

4) O Zelador e os outros funcionários do condomínio não são responsáveis por esta tarefa. Eles não são especialistas e não devem executar o projeto, nem o simples, nem o complexo; nem na área comum, nem nos apartamentos;

5) A decoração de Natal é um momento perfeito para estreitar laços com os seus vizinhos. Reunir as pessoas para tratar de um tema leve é sempre uma oportunidade de reconhecer afinidades e começar uma amizade, não desperdice essa chance;

6) Claro que o ideal é a criação de um padrão, mas isso não é regra. Não existe uma obrigatoriedade, nem restrições para este ou aquele estilo. Quando o condomínio não se organiza, cada condômino faz as suas escolhas. A única recomendação aqui é o bom senso e a segurança relacionada às instalações elétricas.

7) Os condomínios iluminados deixam a cidade mais bonita e espalham um clima de celebração e otimismo para o ano que vai começar. Pense nisso, você pode ajudar, bem aí, da sua janela