Eles mudam tudo

Quando a gente compra um apartamento ou aluga a nossa vida muda completamente. Desde os caminhos pro trabalho, pra escola, até a escolha da nova padaria, do mercado rápido para preparar o jantar. É aquela sensação de primeiro dia de aula. Esses começos que trazem muitos sentimentos contraditórios que a gente só se lembra quando acontecem mesmo. Mas no caso da mudança para o novo apartamento, tem uma coisa que muda tudo: o Zelador que te recebe! Ele pode mudar totalmente a forma como a gente se sente na casa nova.

Em duas experiências super recentes fui do inferno ao céu com duas figuras completamente diferentes. Meu último apartamento tinha aquele zelador que não nasceu com essa vocação sabe? O cara não sorria, você pedia uma dica, uma orientação, uma indicação e sempre era não sei, não conheço, não posso ajudar. Com aquele jeito marrento de quem elege ou um outro e para os escolhidos (geralmente o síndico e os conselheiros do condomínio tudo) e para todos os outros pobres condôminos, apenas a lei. Bom dia, boa tarde, boa noite e ponto final. Não atrapalhava , é verdade, mas também nunca facilitou nada.

E agora, no outro extremo, tenho vivido a delícia de morar em um condomínio que tem um zelador que resolve. Sabe alguém que domina o que faz, que ama o que faz e que nasceu pra fazer aquilo? Quem tem um Zelador assim no condomínio sabe o que eu estou dizendo! Ele conhece o prédio, conhece o entorno e sempre tem um pintor, um encanador, um pedreiro pra te indicar. Ele recebe a sua mercadoria que chega no horário que você está no trabalho, te explica onde pode furar e onde não pode, onde é o registro de água, de gás e que horas você pode marcar seu caminhão da mudança, ele te faz sentir em casa. Agora, eu entendo a diferença de morar em um prédio com um zelador assim!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aquele cara que resolve, ajuda, indica, compartilha. E acredite, nesses prédios os condôminos são mais unidos, os síndicos mais tranquilos, o ambiente é bom e até o seu apartamento passa a valer mais. A conta é simples: todo mundo quer morar lá, lei da oferta e da demanda. E tudo isso só com atitude prestativa, criando as condições para que as pessoas possam se sentir bem. E isso é pouco? Claro que não! Muito, muito mesmo. Tudo que a gente mais precisa na vida é se sentir bem em casa.

Essa semana, comemora-se o Dia do Zelador, tenho quase certeza que você não sabia disso! Agora já sabe, 11 de fevereiro dia do cara que pode mudar tudo no seu condomínio.

Parabéns Charles. Obrigada por tudo.