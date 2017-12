O Natal chegou e o porteiro enlouqueceu

Essa é a semana mais complicada do ano nos condomínios. O clima de festas e o trânsito das pessoas deixam todos os porteiros enlouquecidos e os condomínios vulneráveis.

Os estudos realizados em 2016 mostram que na cidade de São Paulo 55% dos apartamentos recebem visitas de 1 a 3 famílias nos dias 24 e 25 de dezembro. Isso significa um movimento 400% maior que o padrão de final de semana para as portarias. Sem contar as sacolas pesadas com as bebidas, as travessas com assados e antepastos. O pedido de deixa meu irmão entrar com o carro na garagem pra descarregar; está chovendo não tem vaga na rua e eles estão com bebê; conversei com o vizinho do 51 ele viajou e meus pais irão parar na vaga deles… Todas as concessões fazem o maior estrago na segurança nos condomínios.

Claro que este período é ótimo e a grande maioria das pessoas está celebrando e que bom que é assim. Mas vale a pena planejar a chegada dos convidados e essa logística do mesmo jeito que foram planejados todos os outros detalhes do natal.

Preste atenção nessas dicas e não enlouqueça seu porteiro:

– O condomínio deve preparar uma lista com todos os apartamentos que darão festas de natal para conhecer previamente a demanda;

– O ideal é que os condôminos enviem para a portaria uma relação de convidados com todos os dados necessários para identificá-los de maneira rápida e segura;

– O condomínio deve circular um dia antes ou no próprio dia 24 uma circular com as regras que deverão ser seguidas de acesso, estacionamento, carga e descarga de veículos e trânsito de visitantes no condomínio e qual foi a decisão com relação a barulho, música etc;

– Se puder avise os seus convidados as regras de acesso ao condomínio. Alguns exigem documentos, outros cadastramento de digital;

– E se puder… Eleja um responsável por fazer o pratinho do porteiro . Aquele que enlouqueceu quando às dez da noite chegou todo mundo junto pra ceia.

Planejar esses dias especiais ajuda a deixar só boas lembranças das festas e ajuda a engrossar o couro de Feliz Natal.