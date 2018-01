Condomínios Solidários

Aproveitar a condição coletiva do condomínio pra fazer o bem é uma ótima ideia. E fazer acontecer é simples. Só precisa de um pouco de boa vontade e organização. Conheça iniciativas simples, possíveis e que podem transformar seu prédio num agente arrecadador do bem.

Muitas campanhas são possíveis, como por exemplo a arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos, brinquedos e kits de natal. Essas campanhas podem ser distribuídas por trimestres. E é importante que a comissão formada para cuidar disso no condomínio escolha as instituições que serão beneficiadas e cuide de toda logística para armazenamento e entrega. Se você mora em condomínio e tem vontade de criar uma campanha assim, dá uma olhada nesse roteiro simples:

Converse com o síndico e crie a comissão do bem no condomínio;

Organize com a comissão visitas às instituições que serão beneficiadas;

Sempre que possível, escolha instituições próximas ao condomínio;

Crie um calendário anual: 4 campanhas por ano costuma dar certo (alimentos, agasalhos, brinquedos, kits de natal);

Antes de divulgar a campanha, a comissão deve definir o local de armazenamento e a logística para a entrega;

É muito importante que a campanha tenha regras e prazos claros com objetos que serão recebidos e datas de início e fim;

O ideal é que no grupo tenha um responsável pela divulgação da campanha com cartazes, rede social do condomínio, e-mails para condôminos;

Outra dica importante é envolver os funcionários do condomínio na campanha, eles são multiplicadores importantes das ações;

Condomínios próximos entre si podem organizar campanhas conjuntas, essa é uma excelente ideia;

Além de campanhas de doação, essa comissão pode organizar também trabalhos voluntários com crianças, idosos, pessoas que precisam de cuidados especiais;

Os resultados devem ser tão divulgados quanto as campanhas, isso traz relevância e engajamento;

Aproveitar as características do condomínio para fazer o bem é uma excelente forma de cuidar melhor do entorno, de conhecer os vizinhos, de proporcionar uma nova rotina para as pessoas que não têm o dia todo ocupado. Criar uma rede dentro do condomínio, com o entorno, reunir pessoas com um objetivo comum é desenvolver o senso de comunidade. Isso é que torna o lugar onde a gente vive melhor, mais seguro e mais feliz.