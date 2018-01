Bairros Verticais

As zonas Sul e Oeste concentram os bairros mais verticais de São Paulo.

Um estudo muito recente mostrou a localização dos bairros onde o elevador é o meio de transporte mais concorrido. De certa forma, o paulistano já sabia disso. Basta caminhar por aí, olhando para cima.

Uma volta por estes bairros e dá pra perceber que eles têm muito em comum: escassez de terrenos, ampla oferta de serviços e comércio e metro quadrado super valorizado.

Entre os bairros campeões há uma concentração de edifícios mais antigos e que agora, necessariamente, estão passando ou passarão por processos de retrofit e revitalização. Para quem opta por morar no Jardim Paulista ou em Higienópolis por exemplo, terá na sua lista de visitas apartamentos com 40, 50 anos ou mais. É possível aproveitar a seleção de imóveis e conferir uma aula viva da arquitetura moderna da cidade com seus incríveis edifícios das décadas de 1950 e 1960.

No ranking há também bairros com verticalização mais recente e repletos de condomínios com varandas gourmet como é o caso de bairros como Vila Mariana, Paraíso e Itaim. O bairro de Santana na Zona Norte da cidade, não entrou por pouco na lista, ocupando a 11ª posição com 346 condomínios catalogados.

O estudo foi produzido pela Lello, contemplou 21 mil condomínios residenciais e foi realizado na primeira quinzena de Agosto deste ano.