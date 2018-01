A história dos prédios

Quando eu era pequena, um dia, minha mãe me levou para conhecer o trabalho dela, como muitas de nós fazemos com os nossos filhos. Só que o trabalho dela na época, era no Edifício Martinelli e aquele passeio com direito a visita ao terraço do prédio transformou para sempre a minha perspectiva da cidade de São Paulo. Pela primeira vez, há mais de 30 anos, tive a real dimensão do que é viver em uma metrópole. Aquela vista, com os olhos de uma criança de 8 anos, criou na minha cabeça uma imagem da cidade que eu nunca mais vou esquecer. O Martinelli é uma lindeza, eu recomendo fortemente que seja visitado por todo paulistano.

Muito tempo depois, comecei a trabalhar com a Vida Vertical e já conheci tantos condomínios incríveis em São Paulo. Tantas vistas diferentes, vitrais, mobiliários, estilos arquitetônicos. Desde os condomínios mais antigos até os super modernos, assinados, andar por São Paulo com esse olhar é receber uma aula permanente de estética e história.

Sempre desejei ver essas histórias contadas de um jeito bom de ver e ouvir . Há pouco tempo conheci um projeto que fez exatamente isso. O “Prédios de São Paulo” é um projeto que começou no Facebook, viralizou e no ano passado virou livro (Gaps Editora) financiado por duas rodadas de crowdfunding. Foram arrecadados R$ 250 mil que permitiram a impressão de 5 mil livros. Basicamente ele conta através de um texto bem escrito e de imagens encantadoras as histórias dos prédios da cidade. Não para arquitetos, urbanistas, nada de dados muito técnicos ou acadêmicos. A história que a gente gosta de ouvir sobre a origem e as curiosidades dos prédios que marcam a cidade. Desde o próprio Martinelli até o recém construído e já premiado 360º, passando pelo MASP, Galeria do Rock, Hotel Unique, Conjunto Nacional entre mais de 100 outros empreendimentos. O Projeto é do designer Matteo Gavazzi e dos fotógrafos Milena Leonel e Emiliano Hagge.

Vale a pena conhecer! As histórias, curiosidades e as imagens são um passeio pela cidade. Existem exemplares do livro disponíveis para compra, as informações estão todas no site do projeto.

