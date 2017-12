Tropa do Braço terá tarjeta com números e vai dificultar identificação no uniforme em protesto hoje

As tarjetas que serão usadas na manifestação de hoje contra a Copa pela chamada Tropa do Braço ou Tropa Ninja terão números em vez de nome, o que dificulta a memorização daqueles que quiserem denunciar eventuais excessos.

O normal em uma tarjeta do soldado Magalhães, por exemplo é: SD PM MAGALHÃES

O novo será: SD 1155308m1

Em vez do nome do soldado, serão colocados o Registro Estatístico (RE), espécie de número de identidade do policial, e a unidade à qual o policial pertence.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Tropa do Braço ou Tropa Ninja é formada por policiais com cassetetes, sem armas de fogo, e treinados em artes marciais. Eles foram amplamente usados na manifestação do dia 22 de fevereiro e houve excesso de violência. A estimativa é de que 60 PMs componham hoje a Tropa de Braço.

Em manifestações recentes, foi comum ver policiais sem identificação nos uniformes.

Hoje, caso haja excessos, apenas os manifestantes com memória-fotográfica-não-afetada-por-situação-de-stress poderão tentar fazer denúncias.