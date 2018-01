Civilização X Barbárie: sem os holofotes da Copa, em Sergipe a barbárie segue favorita

Casas coloniais, ruas de pedra, igrejas do século XVIII e XIX, em um município marcado pela história brasileira e tombado pelo patrimônio histórico nacional. Laranjeiras, em Sergipe, foi um dos centros nordestinos de produção de açúcar no período colonial e herdou a tradição das festas populares com uma mescla da tradição dos escravos, índios e portugueses. A cidade abrigou o primeiro museu Afro Brasileiro do Brasil. Esse espírito sincrético é retratado em prédios como a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus e o terreiro Filho de Obá, ambos patrimônios tombados. O campus de Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi levado à cidade para aproveitar a riqueza cultural da região. Foi fundado com cursos de arqueologia, museologia, arquitetura, dança e teatro para mil alunos, que buscaram se embrenhar nas tradições locais, entre prédios de trapiche do século XIX.

Nos últimos dois anos, contudo, a instituição, que deveria levar a cidade e o Estado a se fortalecerem pela cultura e pelas luzes, começou a falhar. Uma série de ataques violentos ao campus ocorridos nas últimas semanas levou alunos e professores a decretarem greve por falta de segurança. Uma estudante foi sequestrada e voltou com uma lista com o nome de oito estudantes ameaçados de morte. Os jovens ameaçados tiveram que deixar a cidade. Segundo professores, que conversaram com o blog, esses jovens ameaçados foram inicialmente recebidos por religiosos e atualmente estão vivendo em acampamentos de movimentos sociais. O museu Afro Brasileiro também foi invadido (foto abaixo). As guias dos Orixás foram levadas. As repúblicas dos estudantes passaram a ser constantemente invadidas. É como se de repente a cidade fosse ameaçada pelas trevas.

