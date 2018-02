Black Friday: SP no Divã dá 3 livros Mascarados dos Black Blocs

HOUSE OF CARDS – As Contradições do Sistema em montagem de pirâmide com os livros Mascarados (Geração Editorial) e que levei um bom tempo para montar.

Viva nossas contradições! Dar livros anarquistas em dia chumbrega de promoções. Já que escrevi com a Esther Solano e com o Willian Novaes um livro sobre os black blocs, não podia perder essa oportunidade e dar – sim, de graça! – três livros Mascarados para os leitores deste blog.

Vou viajar mas na semana que vem digo quem ganhou. Precisa duas coisas para ganhar:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Ir buscar no endereço (provavelmente na USP) e horário combinados

2) E me convencer que se interessa pelo presente.

Pode me escrever pelo blog, que foi reativado mas poucos perceberam, ou pelo Face book. Dependendo da demanda, até me organizo pra dar mais.

Acho que vou avisar aos ganhadores pelo Face. Por isso, deixem alguma pista pra eu poder localizá-los.

Pode escrever comentário pedindo o livro no post em que eu discuti a proibição do anúncio dos Mascarados no Metrô