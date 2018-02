SP tem pontos de alagamento; córregos no Ipiranga e Vila Prudente enchem

19h31 – Sobe para 23 os pontos de alagamento em SP após a forte chuva desta tarde. Segundo a Companhia de Engenharia do Trânsito (CET) e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), sete deles ficaram intransitáveis durante a tarde e o começo da noite.

INTRANSITÁVEIS

Avenida Prof. Abraão de Morais, esquina com Avenida Fagundes Filho

Avenida Prof. Abraão de Morais com Rua Ribeiro Lacerda

Avenida Prof. Abraão de Morais e com Rua Elisa Silveira

Avenida Ermano Marchetti com Rua Eng. Aubertin, na Lapa

Rua Maria Domitila com Rua da Figueira, no centro

Avenida Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello com Avenida Salim Farah Maluf

Avenida Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello com Avenida Alberto Ramos

Agora, apenas dois ainda estão ativos:

Avenida Afrânio Peixoto e Rua Alvarenga, no Butantã (transitável)

Rua Maria Domitilia, na Centro (intransitável).

18h40 – O aeroporto de Congonhas reabriu para pouso e decolagem e às 18h30 operava normalmente, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ele ficou fechado em razão das chuvas entre 15h15 e 16h29.

Ainda de acordo com a Infraero, entre as 17h e 18h, 16 voos haviam sofrido atrasos. Foram cancelados, entre a 0h e 18h desta terça-feira, 17 voos, ou 9,2% dos 184 programados – no mesmo período 33 voos sofreram atrasos.

18h00 – O CGE encerrou os estados de alerta e atenção em toda a cidade de São Paulo às 17h15. Há registro de chuvas moderadas apenas no extremo leste do município.

Meteorologistas do CGE prevêem que a noite e a madrugada seguem com previsão de chuvas fracas e nebulosidade.

Dos pontos de alagamentos, 12 ainda estão ativos.

17h25 – Cidade tem 21 pontos de alagamento.

TRANSITÁVEIS

Marginal Tietê, altura da Ponte da Freguesia do Ó, sentido Castelo Branco

Marginal Pinheiros, na altura do Ponte Octávio Frias de Oliveira

Marginal Pinheiros, altura da Ponte João Dias, sentido Castelo Branco

Rua da Cantareira, no centro

Avenida Magalhães de Castro, altura da Ponte do Morumbi

Avenida Interlagos com Rua Eng. Dagoberto Salles Filho

Rua Virgílio, na Vila Prudente

Rua Dr. Roberto Feijó, Vila Prudente

Avenida Alcântara Machado com Viaduto Guadalajara

Rua José Paulino com Rua Silva Pinto, na Luz

Praça Pascoal Martins com Avenida Marquês de São Vicente

Rua Cap. Pacheco e Chaves no Ipiranga

Avenida Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello com Avenida Alberto Ramos

Marginal Tietê com Ponte Cruzeiro do Sul sentido Castelo Branco

Rua Paula Souza com Avenida do Estado, centro

Avenida Afrânio Peixoto e Rua Alvarenga, Butantã

16h56 – Por conta da chuva, o índice de congestionamento às 16h38 era de 83 quilômetros. A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, era a via com maior trecho de lentidão, com 6.4 quilômetros de tráfego carregado entre a ponte do Tatuapé e Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello.

16h46 – O CGE colocou a região sudeste, Ipiranga, em estado de alerta às 16h07, devido ao transbordamento do Córrego Ipiranga. A Subprefeitura de Vila Prudente também entrou em estado de alerta às 16h28, causado pelas cheias no Córrego da Móoca.

Chuvas intensas continuam atingindo a cidade, principalmente na zona leste. Na zona norte, chove forte nos bairros de Jaçanã, Tremembé, Vila Maria e Vila Guilherme.

Segundo o CGE, as áreas de instabilidade começam a perder força, mas há previsão de chuvas até o final da tarde.

16h12 – A chuva também afetou o aeroporto de Congonhas, na zona sul, que fechou para operações de pouso e decolagens.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações foram interrompidas às 15h15 e por volta das 16 horas permanecia fechado. Boletim das 16 horas da Infraero registra que dos 154 voos programados para esta terça-feira, oito deles sofreram atrasos e outros 12 foram cancelados.

16h00 – As áreas de instabilidade formadas pelo calor, associadas à passagem de uma frente fria pelo Estado provocaram pancadas de chuva forte no extremo sul da Capital, na tarde desta terça-feira, 30. Por conta disso, toda a cidade entrou em estado de atenção por volta das 15h30.

Conforme os meteorologistas do CGE, a área de instabilidade que se encontrava a oeste do Estado já se aproxima de São Paulo, ocasionando chuvas intensas nos municípios de Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Santana de Parnaíba, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Cotia e ABC.

Chove moderadamente, principalmente nos bairros de Vila Prudente, Sapopemba, Ipiranga, Jabaquara, Vila Mariana, Parelheiros e Engenheiro Marsilac. Nos demais bairros, chove fraco.

Alagamentos. Dois pontos na cidade já sofrem com o problema. Marginal Pinheiros, na altura do Ponte Octávio Frias de Oliveira e na Avenida Prof. Abraão de Morais, esquina com Avenida Fagundes Filho, na zona sul.

A previsão para a próxima hora é de chuvas em toda a cidade, com variação de intensidade moderada à forte.

(Colaborou Solange Spigliatti)