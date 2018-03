CGE amplia estado de atenção em SP

As zonas sul, leste, sudeste de São Paulo e a Marginal do Pinheiros estão em estado de atenção por causa das chuvas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), áreas de instabilidade que atingiram inicialmente o extremo da zona sul começam a ganhar intensidade em outras regiões.

De acordo com o órgão, já chove forte nos bairros da Mooca, Aricanduva, Vila Formosa e Vila Prudente. Há potencial para queda de granizo nessas regiões. Na zona sudeste, as chuvas se mantêm fortes no Ipiranga, e moderada entre Vila Mariana e Jabaquara.

No centro, há chuva moderada. Também chove forte no ABC, principalmente nos municípios de São Caetano do Sul e Diadema.

Veja também:

Atualizado às 20h10.