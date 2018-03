Córrego transborda em São Mateus e zona leste fica sob atenção por 1h

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou parte da zona leste de São Paulo em estado de atenção, às 19h05 de hoje, por conta das chuvas que afetavam a região. Às 19h25, São Mateus foi colocada em alerta pelo transbordamento do Córrego Limoeiro. Todos os estados foram suspensos às 20h05.

Por volta das 14h, pancadas de chuva com intensidade moderada a forte atingiram as regiões do Ipiranga, Vila Mariana, Jaçanã Tremembé, Vila Maria, Mooca e Vila Prudente. A cidade chegou a registrar dois pontos de alagamentos transitáveis durante a tarde.

Segundo a previsão do CGE, a noite e a madrugada continuam com tempo bastante instável. Há possibilidade de novas chuvas, de intensidade fraca a moderada.

Texto atualizado às 20h25.