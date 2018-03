Zona leste fica 1h em estado de atenção devido às chuvas

A forte chuva que chegou a São Paulo na tarde desta quarta-feira, 26, deixou a zona leste em estado de atenção por uma hora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As áreas de instabilidade ocasionadas pelo forte calor se deslocaram da região de Suzano, na Grande São Paulo, atingiram alguns bairros do extremo leste de São Paulo. De acordo com o CGE, choveu forte nos bairros de Guaianazes, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes.

Chuva atingiu isoladamente a Zona Sul, entre Campo Limpo e M’Boi Mirim, de forma moderada. Nos demais pontos da Cidade, ainda não houve registro de precipitação.

A Defesa Civil de São Paulo colocou em estado de atenção para enchentes as regiões de Aricanduva/Formosa, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaquera, Mooca, São Miguel Paulista, Penha, São Mateus e Vila Prudente estão em estado de atenção para enchentes. A medida tinha caráter preventivo.

Previsão. Segundo os meteorologistas do CGE, áreas de instabilidade formadas no interior ainda provocar novas pancadas de chuva.