Chuva diminui e regiões saem do estado de atenção

Todos os estados de atenção foram retirados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) às 19h05. Devido às chuvas, o órgão colocou as zona norte, oeste, sudeste, o centro e a Marginal Tietê em estado de atenção às 17h50 de hoje.

Segundo o CGE, há registro de precipitação moderada apenas na zona leste, principalmente na Penha e Mooca. Nos demais pontos da cidade, há apenas chuva leve.

Na Grande São Paulo, ainda chove forte nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André.

A tendência é de que nas próximas horas os pontos de chuva isolada diminuam ainda mais. Porém, segundo os meteorologistas do CGE, a previsão é de que no final da noite a volte com intensidade moderada à forte, e se prolongam para o período da madrugada.

Notícia atualizada às 19h37.

