Tempo continua nublado e chuvoso na capital paulista

O tempo em São Paulo deve continuar instável nesta terça-feira, 11, embora a frente fria que provocou temporais entre a noite e a madrugada tenha se deslocado para o litoral fluminense.

Esta manhã começou com nebulosidade, formação de neblina, chuvas fracas e termômetros oscilando em torno dos 19ºC. Ao longo do dia o sol até aparece entre muitas nuvens. A temperatura máxima deve chegar aos 28ºC.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) afirmou que ainda há condições para pancadas de chuva especialmente no período da tarde, com intensidade entre fraca e moderada. O solo encharcado em diversas regiões eleva o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Alerta e atenção. Toda a cidade saiu do estado de alerta as 9h26 de hoje. O estado foi decretado por volta da meia-noite por causa do transbordamento do Rio Tietê. A marginal do Tietê também deixou o estado de alerta. Toda a capital saiu do estado de atenção as 9h26.

As 9h30, ainda havia 16 pontos de alagamento em São Paulo, sendo parte deles intransitáveis. Durante o período chuvoso, na madrugada, a capital registrou 135 pontos de alagamento, sendo que 58 eram intransitáveis.

Priscila Trindade, da Central de Notícias