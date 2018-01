SP tem queda de granizo e chuva forte; regiões estão em atenção

Quedas de granizo atingiram várias regiões da capital paulista na tarde desta sexta-feira, 18, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ibirapuera, Moema, Pinheiros, Vila Mariana e a região da Paulista registraram o fenômeno, além de São Mateus e da região do centro.

Segundo o CGE, as condições do clima favoreciam a formação do granizo nesta tarde.

As chuvas começaram a perder força na zona oeste de São Paulo. Na maioria dos bairros da cidade a chuva tem intensidade fraca a moderada. Restam pontos de chuva moderada apenas entre os bairros de Campo Limpo e Butantã.

Novas áreas de chuva forte já se deslocam pelos municípios de Santa Isabel, Arujá, Guararema e Itaquaquecetuba. No lado oeste da Grande São Paulo, ainda chove forte entre Cotia e Vargem Grande Paulista.

As áreas de instabilidades seguem em direção à zona leste da cidade, e devem provocar novas chuvas na região.

Alagamentos. Por volta das 17h30, foram registrados 16 pontos de alagamento, mas onze já estavam inativos. Os dois pontos intransitáveis na pista local da Marginal Pinheiros e na Vinte e Três de Maio permanecem.

Semáforos. Por causa da chuva, vários semáforos estão apagados na capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 75 semáforos com problemas por volta das 17h15, boa parte deles na região dos Jardins e do Ibirapuera.

Estados de atenção. O último estado de atenção, na zona leste, foi retirado às 18h. As zonas oeste, centro, sudeste e sul e a Marginal do Pinheiros ficaram sob alerta das 16h12 às 17h35, segundo o CGE.

Solange Spigliatti, Central de Notícias

Notícia atualizada às 18h24.