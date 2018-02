SP entra em estado de atenção e já tem pontos de alagamento

18h55 – Apenas dois pontos de São Paulo ainda estão alagados, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

– Marginal Pinheiros, pista expressa, altura da Ponte Eusébio Matoso sentido Castelo Branco;

– Avenida Magalhães de Castro, altura da Ponte Cidade Jardim.

Toda cidade saiu do estado de atenção às 18h35, restando apenas chuva leve em boa parte das zonas norte, leste, oeste e centro. Chove moderadamente na zona sul, nos bairros de Grajaú, Parelheiros e Engenheiro Marsilac.

Previsão é de que chuvas se afastem da capital nas próximas horas.

18h30 – Segundo a CET, São Paulo já tem cinco pontos de alagamento, causados devido às fortes chuvas que atingiram a cidade no final desta tarde. Todos são transitáveis.

– Avenida Eusébio Matoso e Praça Jorge de Lima;

– Avenida Prof. Francisco Morato e Avenida Dr. Guilherme Dumont Vilares, sentido centro;

– Marginal Pinheiros, pista expressa, altura da Ponte Eusébio Matoso sentido Castelo Branco;

– Avenida Magalhães de Castro, altura da Ponte Cidade Jardim;

– Avenida Maria Coelho Aguiar e Avenida João Dias.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também colocou as regiões sul e sudeste em estado de atenção às 18h05.

17h57 – A forte chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira, 29, já deixa em estado de atenção as regiões norte, oeste e centro da capital, além das marginais do Tietê e do Pinheiros.

Segundo o CGE, a medida de prevenção para alerta de deslizamentos e alagamentos foi determinada a partir das 17h35.

As pancadas fortes de chuva estão se dirigindo para a região central da cidade e para a região do Grande ABC paulista, segundo o CGE. Apesar do grande volume de chuva, ainda não há pontos alagados.

As áreas de instabilidade geradas pelo calor, associadas à passagem de uma frente fria provocaram as pancadas de chuva forte em municípios da Grande São Paulo, principalmente Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

As precipitações moderadas atingiram os bairros de Perus, Jaraguá e Pirituba, na Zona Oeste, entre os bairros da Lapa e Butantã. Na Zonas Leste e região central, há apenas registro de chuva leve.

De acordo com os meteorologistas do CGE, a previsão é de que a as chuvas se propaguem pela Capital, com pontos moderados a fortes.