São Paulo tem regiões em estado de atenção devido às chuvas

Às 18h10, as regiões centro, norte, oeste da cidade e a Marginal Tietê foram retiradas do estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Leste, sul e sudeste permanecem sob atenção.

Todas as regiões, exceto a Marginal Pinheiros, entraram no estado no final da tarde desta quinta-feira, 24. As zonas sul e sudeste foram colocados no status às 16h52, e as demais às 17h12.

As chuvas permanecem fortes principalmente no extremo leste, com potencial para queda de granizo entre os bairros de Guaianazes e Cidade Tiradentes. Chove forte também no extremo sul, atingindo parte do bairro de Engenheiro Marsilac.

Na Grande São Paulo, por volta das 17h30, chovia forte em São Caetano do Sul e Santo André.

Segundo os meteorologistas do CGE, as chuvas começam a perder intensidade, e a tendência é de que diminuam ainda no início desta noite.

Alagamentos. O CGE chegou a registrar dois pontos de alagamento intransitáveis. No Largo do Socorro, o alagamento era no sentido centro, na altura da Avenida Guarapiranga. Na Avenida Sumaré, o alagamento era na altura da Rua Turiassú, no sentido Sumaré. Ambos os pontos já estão livres.

Notícia atualizada às 19h10.