Nova estação, velhas enchentes

Lembra do Viaduto Guadalajara com a Radial Leste, onde fica o Largo Ubirajara, que o blog visitou na semana passada? Nesta terça-feira, o local voltou a sofrer com as enchentes – por volta das 17h, era um ponto de alagamento intransitável, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Até agora, a administração municipal não informou ao blog o que está sendo feito para evitar alagamentos no local.

Às 18 horas, o temporal levou o CGE a decretar estado de atenção para toda a cidade. Outros quatro pontos de alagamentos transitáveis foram registrados.

Também houve queda de granizo na Penha e no Tatuapé, na zona leste, na Vila Maria e no Campo de Marte, na zona norte, e no município de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Granizo cobriu bairros inteiros de Guarulhos. Foto: Robson Fernandjes/AE