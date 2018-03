No Metrô Itaquera, usuários enfrentam filas e caos

Celulares em mão e muita gente nas filas. Esta era a situação da estação Corinthians-Itaquera do Metrô na manhã desta terça-feira. Um problema no equipamento de via da Linha 3-Vermelha piorou ainda mais a circulação, já prejudicada por conta das fortes chuvas que atingiram a capital paulista. Para tentar escapar da demora, alguns arriscavam ir para o ponto de ônibus – com movimento já muito acima da média.

Luci Jacob, auxiliar administrativa de 28 anos, era uma das que aguardavam para conseguir entrar na estação. Para evitar a plataforma também lotada, ela esperava o movimento baixar do lado de fora. “Não vou entrar na estação para ficar amassada”, disse.

Surpreendido pelo caos, o técnico em prótese dentária Carlos Andrade, de 50 anos, chegou ao Metrô e deu de cara com restrições no acesso à estação, o que aumentava ainda mais as filas. Na plataforma, escadas rolantes estavam desligadas. “Eu não uso o Metrô todo dia, mas parece que é sempre assim em dias de chuva”, contou enquanto esperava na fila.

Por volta das 9h, a situação já começava a melhorar e, apesar das filas, as plataformas na estação começam a ficar mais vazias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Italo Reis, do estadão.com.br