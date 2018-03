Mais de 50 semáforos ainda têm problemas por causa da chuva

SÃO PAULO – Após a forte chuva de ontem, São Paulo registra 51 semáforos com problemas, 21 estão apagados e 30 em amarelo piscante. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 45 equipes trabalham, 24 horas por dia, para realizar a manutenção dos semáforos com problemas.

As equipes da CET monitoram os principais cruzamentos da cidade em que os semáforos estão com problemas. Cones foram colocados nas proximidades dos cruzamentos, para que os motoristas passem com atenção e diminuam a velocidade.

As falhas, em geral, são consequência de falta de luz, infiltração de água nas caixas semafóricas e variações na rede de eletricidade. Com relação às variações de voltagem que podem queimar as placas das caixas, a CET revela que está montando um “banco de dados dos semáforos, que incluirá datas de manutenção, histórico de funcionamento e análise da demanda de variação de energia” em parceria com a AES Eletropaulo.





Marília Lopes, da Central de Notícias (Com O Estado de S.Paulo)