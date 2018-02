Herança da ‘grande enchente’

Uma pequena placa de bronze na calçada da Rua Porto Seguro, bairro da Ponte Pequena, marca o ponto atingido por uma inundação há 81 anos. Na inscrição, que fica em frente ao número 56, uma frase: “Nível da enchente de 1929”.

Considerada uma das maiores cheias já sofridas por São Paulo, a enchente de 1929 ocorreu durante as chuvas de verão, numa época em que as águas do Rio Tietê não fluíam de maneira eficaz pelo Rio Pinheiros.

A já extinta Light & Power – empresa canadense responsável pela formação da Represa de Guarapiranga e a distribuição de energia elétrica, entre outras atuações – conseguiu uma concessão do Governo Federal para canalizar, retificar e inverter o curso do Rio Pinheiros, em 1927.

Nesse acordo também estava previsto que a Light & Power poderia demarcar os terrenos que fossem atingidos pelas próximas cheias na cidade. Esses trechos passariam a ser propriedade da empresa.

Dois anos depois, em 1929, a Rua Porto Seguro ficou debaixo d’água e em sua calçada foi inserida a placa da fotografia acima. Ela permanece intacta até hoje e pertence ao Inventário de Obras de Arte em Logradouros Públicos da Cidade de São Paulo, mantido pelo Departamento do Patrimônio Histórico.

Wanise Martinez