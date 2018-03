Segundo informações do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão estadual responsável pelos trabalhos de desassoreamento do Rio Tietê, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) está nesta manhã na sede do órgão, acompanhando a situação das enchentes no Estado.

Daniel Gonzales, do estadão.com.br