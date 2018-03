Falha no Metrô afeta circulação de trens da Linha 3-Vermelha

Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações entre 7h23 e 8h40 desta terça-feira, 11.

Uma falha em um equipamento de via foi detectado entre as estações Corinthians-Itaquera e Patriarca. Nesse trecho, as composições circularam em via única. Em nota, o Metrô informou que a circulação não chegou a ser interrompida.

Os usuários foram avisados sobre o problema por meio de avisos sonoros.

Priscila Trindade, da Central de Notícias