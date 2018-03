Enquanto a chuva não vem…

A cada verão, o cenário em São Paulo parece o mesmo: o tempo fecha, a cidade entra em atenção e o paulistano se vê à mercê dos temporais. Em uma temporada de chuvas como a registrada no primeiro trimestre deste ano, bastava alguns minutos para que os temidos alagamentos paralisassem a maior cidade do hemisfério sul.

Você, que vive em São Paulo, sabe do que estamos falando.

A missão deste blog é mostrar o que está sendo feito – e o que não está – para evitar que o caos se repita no próximo verão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por um lado, é verdade que estamos vivendo tempos atípicos, com chuvas muito além do normal. Por outro, obras antienchentes prometidas pela Prefeitura são deixadas em segundo plano. Neste ano, a administração municipal lançou uma megaoperação contra os alagamentos.

Vamos a campo checar.

Com base em estatísticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, identificamos os locais mais afetados pelas enchentes, nas cinco regiões da cidade. É para lá que vamos, toda semana, até o início do verão.

Não queremos, porém, que o trabalho fique restrito às estatísticas oficiais. Buscamos relatos, debates e troca de ideias.

Para onde devemos ir? A rua da sua casa alaga com frequência? Há alguma obra paralisada em sua região? Conte para nós.

Bem-vindo a bordo!

Gabriel Pinheiro