Encontrado corpo de menino que caiu em córrego na zona sul

SÃO PAULO – Os bombeiros localizaram nesta terça-feira, 30, o corpo do segundo menino que havia caído em um córrego, em Americanópolis, na zona sul de São Paulo, na semana passada. O menino, de 10 anos, desapareceu no córrego Zavuvus junto com seu irmão, de 9 anos.

Os cerca de 30 homens que participaram das buscas encontraram o corpo às 13h35 no Rio Pinheiros, atrás do Shopping SP Market, perto da Estação Jurubatuba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Ele e o irmão caíram no córrego no início da noite da última quinta-feira, 25, quando voltavam da escola. Os dois foram arrastados pela forte correnteza provocada pelo temporal que atingiu a cidade. O corpo do irmão mais novo dele foi encontrado no domingo.

Solange Spigliatti, da Central de Notícias

