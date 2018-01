Dezenas de semáforos ficam sem funcionar após temporal na cidade

Semáforos em várias vias da capital paulista estão apagados ou com amarelo piscante por causa das chuvas de ontem, 16. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou no início da tarde desta quinta-feira, 17, 77 pontos com problema. De manhã, o número chegou a mais de 100.

A manutenção é feita pela equipe da CET. Segundo a assessoria de imprensa da Companhia, se não chover forte novamente, a situação deverá ser normalizada até o fim da tarde.

Até lá, funcionários sinalizam manualmente os principais cruzamentos afetados. Nas vias menos movimentadas a CET colocou cones para organizar o tráfego.

Texto atualizado às 14h30.