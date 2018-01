Defesa Civil de SP decreta estado de atenção para enchentes

Alguns bairros da zona sul da capital paulista entraram preventivamente em estado de atenção para enchentes por volta das 14h30 desta quinta-feira, 24, segundo a Defesa Civil municipal. As regiões são de Vila Prudente, Ipiranga, Jabaquara e Vila Mariana. Os bairros da Mooca, Penha e Aricanduva/Formosa entraram em estado de atenção às 15h30.

Por conta das chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também colocou, às 14h53, em estado de atenção as zonas norte e leste e a Marginal do Tietê.

Chuvas. As altas temperaturas de hoje, com máximas em torno dos 29ºC, geraram áreas de instabilidade que causaram pancadas isoladas de chuva em alguns pontos das Zonas Sul, Leste e Norte. De acordo com imagens de radar, os bairros mais atingidos são Mooca, Penha, Vila Maria e Vila Guilherme.

Por volta das 15h50, a chuva que atingia inicialmente a zona sul, na região do Ipiranga e Vila Mariana, deslocou-se para a divisa entre as zonas leste e norte. Imagens de radar registravam pancadas fortes de chuva na Vila Maria, Vila Guilherme, Santana, Limão, Casa Verde e parte da Freguesia do Ó por volta das 15h15. Ainda segundo o CGE, as instabilidades devem se deslocar para os municípios de Mairiporã e Guarulhos, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Previsão. A semana deve terminar com condições típicas de verão na Capital paulista, ou seja, sol e calor. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que podem superar os 32ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas isoladas associadas ao calor das tardes, o que mantém baixo o potencial para formação de alagamentos.

Solange Spigliatti, da Central de Notícias

Notícia atualizada às 16h17.