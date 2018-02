Crianças que caíram em córrego em Americanópolis continuam desaparecidas

As crianças que caíram em um córrego no bairro de Americanópolis, na zona sul, na noite de ontem, 25, continuam desaparecidas, informou o Corpo de Bombeiros. As buscas foram retomadas na manhã desta sexta-feira, 26.

Segundo relato de moradores, as crianças, com idade entre 9 e 10 anos, voltavam da escola, por volta das 18 horas de quinta-feira, 24, pela Rua Carlota Marchisio, travessa da avenida Yervant Kissajikian, após a forte chuva que caiu na cidade de São Paulo, e resolveram brincar sobre uma tubulação.

Colaborou Ricardo Valota