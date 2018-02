Circulação em trecho da Linha 10-Turquesa da CPTM é interrompida por 3h

19h41 – Foi retomada por volta das 19h20 a circulação de trens entre as estações Utinga e Mauá da linha Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A forte chuva que atingiu a Grande SP nesta tarde causou alagamentos na região de Santo André, no ABC, e forçou a interrupção dos trens.

19h00 – A circulação de trens na Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Utinga e Mauá, está interrompida desde as 16h10 desta terça-feira, 30, em razão das chuvas que caíram na região.

Segundo nota da CPTM, o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para que os passageiros sejam transportados no trecho afetado. Os usuários são avisados do problema através do sistema de som das estações e vagões.

A companhia monitora os pontos que estão alagados para assim que o nível baixar a circulação seja restabelecida.