Circulação de trens é normalizada na Linha 7 da CPTM

A circulação de trens ficou interrompida entre 8h30 e 9 horas desta terça-feira, 11, no trecho entre as estações Caieiras e Franco da Rocha, na Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A chuva que atingiu São Paulo causou um alagamento na região durante a madrugada.

A Companhia disse que acionou o sistema PAESE (transporte gratuito por ônibus), mas o alagamento também dificultou a circulação dos veículos.

Nessa linha, os trens circularam entre as estações Luz e Caieiras e entre Franco da Rocha e Jundiaí. Os usuários foram informados sobre o problema pelo sistema de som das estações e trens. De acordo com a CPTM, as outras linhas não foram afetadas.

Priscila Trindade, da Central de Notícias