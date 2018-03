Chuvas voltam a deixar toda SP em atenção por quase uma hora

As chuvas que caíram nesta quarta-feira, 19, em São Paulo deixaram toda a cidade em estado de atenção das 15h45 às 16h50. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a partir deste horário as chuvas perderam a intensidade em toda a capital. Desde então, há registro apenas de precipitação fraca e chuviscos.

De acordo com o órgão, as áreas de instabilidade que causavam as chuvas fortes se deslocaram para as cidades da Baixada Santista.

Na Grande São Paulo, ainda há registro de chuva forte em parte de Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano. Nos demais municípios, a chuva é fraca com pontos moderados.

Marília Lopes, da Central de Notícias – Texto atualizado às 17h20.