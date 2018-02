Chuva, queda de árvore e alagamento de 11 horas

A temporada de chuvas em São Paulo mal começou e já deu indícios de como os próximos meses podem ser na capital paulista. Nesta manhã, uma árvore caiu na Rua Sampaio Viana, no Paraíso, e atingiu dois carros. Por causa do acidente, a via ficou bloqueada. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Já ontem, após o temporal que caiu sobre a cidade entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, uma rua no Bom Retiro ficou alagada por mais de 11 horas. Isso mesmo, 11 horas. E a menos de dois quilômetros da Rua Porto Seguro, que teve enchentes históricas registradas já em 1929.

Este era o cenário na Rua Barra do Tabagi, na região central. Mesmo sem cair uma gota de chuva na manhã de quarta, a água da tempestade do dia anterior só começou a escorrer por volta das 10h. Por causa desse mesmo temporal, a Radial Leste ficou alagada próximo ao acesso da Avenida Aricanduva.

Ao todo, a cidade chegou a registrar 10 pontos de alagamento, semáforos apagados e o estado de atenção entre 21h55 e 0h15.