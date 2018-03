Córregos transbordam em Santo André; Anchieta é fechada

A chuva que caiu nesta tarde afetou principalmente Santo André e Mauá, na Grande São Paulo. No início da noite a pista central da Rodovia Anchieta foi interditada entre o quilômetros 10 e 14, nos dois sentidos. A liberação ocorreu às 20h25. O Rio Tamanduateí transbordou em Santo André. Segundo a Defesa Civil do município, a Avenida do Estado está completamente intransitável no trecho da cidade.

Trens da CPTM têm falhas; circulação é prejudicada

O Córrego Guarará também transbordou e interdita a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. A Defesa Civil informou que está atendendo aos chamados da população para prestar socorro às vítimas. Motoristas ficaram ilhados em carros e foram resgatados por helicópteros.

Em Mauá, um deslizamento destruiu uma casa, segundo informações da Defesa Civil Municipal. A residência estava localizada no Jardim Zaíra, o mesmo em que seis pessoas já morreram soterradas neste ano. Todos os moradores haviam sido removidos da casa e não houve feridos.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva da tarde desta terça deixou a cidade praticamente parada. O transbordamento do Rio Tamanduateí foi um dos grandes responsáveis. Grandes Avenidas, como a João Ramalho e Itapark, ficaram totalmente alagadas. No início da noite, a chuva parou e a situação começou a voltar ao normal.

Na capital, toda a cidade ficou em estado de atenção das 17h25 às 19h12. O Aeroporto de Congonhas também foi afetado e fechou por cerca de dez minutos. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a interdição para pousos e decolagens ocorreu das 17h35 até as 17h45.

Às 20h15, a suprefeitura de Vila Prudente entrou em estado de alerta por conta do transbordamento do Rio Aricanduva, na altura da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello com o Viaduto Grande São Paulo. Às 20 horas, as subprefeituras Sé e Ipiranga voltaram ao estado de atenção por riscos de transbordamentos de córregos.

Marília Lopes e Pedro da Rocha, da Central de Notícias – Texto atualizado às 20h40.

