Chuva deixa SP em estado de atenção; cidade tem alagamentos

Desde as 18h12 toda São Paulo está em estado de atenção devido às fortes chuvas que atingem a cidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), colocou primeiramente as zonas norte, leste e a Marginal Tietê sob atenção, às 17h35. Logo depois a Marginal Pinheiros e as zonas oeste e centro também entraram no estado, seguidas pelas regiões norte, sul e sudeste.

Conforme imagens de radar, chove forte entre as zonas norte e oeste, principalmente entre os bairros de Perus, Pirituba, Jaraguá, Freguesia do Ó, Casa Verde, Santana, Vila Maria, Lapa e Butantã. Na região central, a precipitação é moderada e na região sul chove fraco.

Na Região Metropolitana, chove com intensidade entre os municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Caieiras, Santana de Paranaíba, Francisco Morato e Ribeirão Pires.

De acordo com o CGE, caiu granizo em Osasco por volta das 17h45.

Alagamentos. Pouco antes das 20h, o CGE registrava três pontos de alagamento. As avenidas atingidas são a Sumaré, a Alcântara Machado e a Guarapiranga.