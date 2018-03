Chuva diminui e SP sai do estado de atenção

Forte chuva e ventania derrubaram árvore na Marginal Pinheiros, complicando o trânsito

As chuvas perderam a intensidade em São Paulo e todas as regiões da cidade saíram de estado de atenção às 16h30. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ainda há um pequeno núcleo de chuva forte entre Itaquera, Cidade Tiradentes e São Mateus. No restante da zona leste, e na zona norte, a chuva é fraca. Nos demais pontos da cidade não há registro de precipitação.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade vindas do interior se direcionam a cidade. E pode chover novamente durante a noite. O CGE informou que foi observada queda de granizo acompanhada de ventos na região do Butantã, Morumbi, Itaim Bibi, centro e Ibirapuera. As chuvas continuam atingindo intensamente alguns bairros da cidade. As áreas de instabilidade que atingem a capital devem se deslocar para a região de Guarulhos, Suzano e Mogi das Cruzes.

Falta de luz. Algumas áreas da região dos Jardins, zona oeste, está com falta de energia elétrica desde as 14h40. Segundo a Eletropaulo, desde o início das chuvas fortes desta tarde, houve queda do fornecimento.

Em Pinheiros, a Eletropaulo confirmou que falta luz em algumas ruas. A Avenida Brigadeiro Faria Lima está sem fornecimento de energia, também desde o início das chuvas. Equipes da empresa já foram para a região para tentar solucionar o problema.

A Eletropaulo informou que ainda não há previsão para restabelecimento do serviço, e não se sabe a causa exata da falta de energia.

