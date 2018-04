Chuva deixa regiões de SP e Marginal Pinheiros em estado de atenção

As chuvas que chegaram à capital paulista no começa da tarde desta segunda-feira, 7, deixam em estado de atenção as zonas sul e sudeste e a marginal do Pinheiros a partir das 14h40.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as áreas de instabilidade associadas ao calor provocaram pancadas de chuva em alguns pontos da Capital.

Chovia moderadamente por volta das 15 horas, com pontos fortes, principalmente nos bairros de Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro e parte de Cidade Ademar.

Conforme os meteorologistas do CGE, a tendência é de que as áreas se propaguem para os demais bairros da Zona Sul. Nas demais áreas, não há registro de precipitação.

Alerta. Também por conta das chuvas, a Defesa Civil municipal informou que as regiões de Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Vila Mariana e Vila Prudente estão em estado de atenção para enchentes.

Solange Spigliatti, da Central de Notícias